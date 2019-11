Liverpool-Napoli: le probabili formazioni, dubbi tra difesa e centrocampo

Liverpool-Napoli, probabili formazioni. una partita da vincere per firmare il passaggio del turno e blindare il primo posto, ma può sembrare quasi una mission impossible per il momento del Napoli.

Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha fatto sapere di avere una squadra unita ed alcun problema con la società, ha molti dubbi tra difesa e centrocampo viste le assenze forzate di giocatori come Ghoulam e Malcuit in difesa, mentre a centrocampo si spera di recuperare Fabian Ruiz.

Le condizioni di Fabian Ruiz

Sta meglio ed è stato convocato, ma le prospettive per Fabian Ruiz non sono delle più rosee. Il calciatore per cui il Spagna si sta scatenando una guerra tra Real Madrid e Barcellona, potrebbe non scendere in campo ad Anfield contro il Liverpool. L’affaticamento muscolare dovrebbe tenerlo fuori, quindi è pronto a giocare dal primo minuto di nuovo Elmas, con al fianco Allan. In panchina non ci sarà nemmeno Insigne che è stato bloccato da un infortunio al gomito, quindi Ancelotti dovrà mandare in campo tre dei quattro centrocampisti a sua disposizione, con Callejon pronto ad agire sulla fascia destra.

Torna Manolas

In difesa si rivede la coppia Koulibaly-Manolas, quella che doveva essere un muro invalicabile non ha dato grandi certezze anche perché tra infortuni e squalifiche fino ad ora ha giocato solo 6 volte insieme. Ma i dubbi veri per il tecnico sono sulle fasce. Ghoulam e Malcuit sono out, Mario Rui prova a recuperare e potrebbe farcela in extremis ed Hysaj sulla sinistra non offre grandi garanzie. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile adattamento di Maksimovic a sinistra. Il serbo con Ancelotti, ha già giocato sulle fasce ma a destra e sembra difficile dirottarlo sul lato mancino a meno che non si voglia puntare su una soluzione a tre in difesa. Dunque a sinistra è più probabile che vada Di Lorenzo, mentre il serbo si sposterebbe sulla destra.

Lozano c’è

Contro il Milan, oltre al gol, Hirving Lozano ha offerto di nuovo qualche spunto interessante. Segnale di una condizione fisica e tattica che sta crescendo. Il messicano verrà di nuovo schierato da titolare (vista anche l’assenza di Insigne e Milik ndr) ma giocherà con Mertens accanto. Una nuova coppia d’attacco per sfidare i giganti del Liverpool.

Liverpool-Napoli le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Carlo Ancelotti.