CorSport – De Laurentiis incontra la squadra, in ritiro fino al Bologna?

De Laurentiis è pronto ad incontrare la squadra, una possibilità concreta dopo l’ammutinamento del 5 novembre che ha fatto scattare il gelo.

Lo scontro totale tra società e calciatori potrebbe cominciare a ricomporsi, per il bene di tutti. A riferirlo è il Corriere dello Sport. La possibilità c’è, così come quella che i giocatori decidano di andare di nuovo, volontariamente in ritiro.

Primi passi

Un passo alla volta, tentativi di riavvicinamento e segnali positivi. De Laurentiis è pronto ad incontrare la squadra e potrebbe farlo già venerdì prossimo, ovvero prima della sfida con Bologna di domenica sera alle 18. La possibilità, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è concreta. Il presidente della SSC Napoli è tornato da Los Angeles lunedì ma non ha seguito la squadra ad Anfield, ma ha fatto partire le multe ai calciatori. Raccomandante che hanno segnato la volontà della presidenza di far passare la linea dura. Insigne quello colpito maggiormente, con 350 mila euro di multa, ma in generale c’è un malcontento generale misto a pentimento nella squadra che verrà trattato nell’incontro qualora gli impegni dovessero permetterlo.

Napoli in ritiro?

De Laurentiis incontra la squadra e potrebbe farlo mentre i calciatori sono in ritiro. Se le cose ad Anfield dovessero andare male, allora tutti sarebbero pronti a ritornare anche in ritiro fino alla sfida con il Bologna. Una presa di posizione che fa pensare come la squadra di Carlo Ancelotti, abbia voglia di mettere un pietra sopra a tutto questo malessere. Si, perché è proprio quello che serpeggia anche nella testa degli atleti e ne limita le prestazioni sul campo. Vivere per più di quindici giorni in un clima di incertezza non fa bene a nessuno, le multe, le indiscrezioni sono tutti segnali negativi, mentre l’incontro con il presidente potrebbe distendere finalmente gli animi. L’idea è quella di chiedere anche di ritirare le multe o di mitigarle, ma da questo punto di vista potrebbero esserci degli ostacoli.