Il Mattino – Napoli-De Laurentiis: le richieste dei calciatori

Napoli-De Laurentiis è l’incontro che potrebbe andare in scena entro venerdì prossimo. Il presidente della SSC Napoli ha inviato le multe, ma incontrerà i giocatori.

Il Mattino nell’edizione odierna fa sapere della possibilità che finalmente si cominci a sciogliere il ghiaccio che ha avvolto il rapporto tra società e calciatori. Uno scontro totale che non fa bene a nessuno.

Le richieste dei calciatori

A mediare tra il Napoli e De Laurentiis c’è Cristiano Giuntoli. Il ds, secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, si è aggregato tardi alla trasferta di Liverpool perché rima è passato da Roma ad incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis nella sede della Filmauro. Quattro ore di colloquio che ha sbloccato l’incontra tra società e calciatori, pronti ad un faccia a faccia dopo l’ammutinamento post Salisburgo che ha fatto scattare anche multe molto salate. Cosa chiederanno i calciatori? Sicuramente di non pagare le multe e “chiederanno al presidente di fare marcia indietro sulla decisione. De Laurentiis si prepara a fare il primo passo, quanto meno ad ascoltare le spiegazioni. E non è una questione di poco conto“.

Il confronto

Napoli-De Laurentiis un incontro che potrebbe dire tanto per il futuro della squadra azzurra. Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha detto che non ci sono problemi tra società e calciatori, ma l’apertura del presidente ad incontrare la squadra fa pensare che qualcosa di risolvere ci sia. E’ giusto che venga fatto, è giusto che i panni sporchi si lavino in famiglia. Si doveva fare molto tempo prima, così da non destabilizzare ulteriormente l’ambiente già segnato da risultati tutt’altro che esaltanti. Così il pompiere Giuntoli ha provato anche a mediare con Allan, uno di quelli che viene indicato come capo della rivolta. Il direttore sportivo del Napoli ha parlato col brasiliano a lungo, un dialogo sereno così come i volti dei calciatori visti durante l’allenamento aperto alla stampa in Inghilterra. Facce ‘distese’ che potrebbero far ben sperare in vista di Liverpool-Napoli.