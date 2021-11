Al Thani tra Napoli e Salernitana: lo sceicco aveva fatto un’offerta a De Laurentiis

Tamin bin Hamad al-Thani interessato al Napoli o alla Salernitana, dopo il tweet ci sono moltissime notizie su questo interessamento. La possibilità non sarebbe assurda, dato che la Salernitana deve per forza cambiare proprietario viste le nuove norme federali. Lotito deve cedere la Salernitana entro dicembre 2021 e Al Thani ha pubblicato un tweet proprio mentre si disputata il derby Salernitana-Napoli. Nel messaggio sui social uno degli sceicchi più ricchi e potenti della terra ha scritto: “Napoli in vantaggio“. Perché lo ha fatto? È veramente interessato ad una delle due società? Sono tante le domande che si fanno i tifosi. L’interesse degli arabi per la Serie A non è assolutamente da scartare, anche se fino ad ora è non è stata mai acquistata una società del campionato italiano.

Al Thani offerta al Napoli

C’è inoltre una indiscrezione lanciata dal quotidiano inglese Daily Mail che ha scritto di un’offerta di Al Thani per il Napoli. In quel caso si parlava di 560 milioni di euro che De Laurentiis declinò in quanto second il patron del Napoli la SSCN aveva un valore di 800 milioni di euro, di cui 650 milioni per la rosa e 150 milioni di capitale liquido a disposizione. Va ricordato che Tamin bin Hamad al-Thani è membro della famiglia reale proprietaria del Psg, è uno degli uomini più potenti del mondo. Cugino di Mansur bin Zayd Al Nahyan, proprietario del Manchester City e fratello di Khalifa, il presidente degli Emirati Arabi Uniti.

L’affare non è mai stato veramente avviato e per ora non c’è stato alcune affondo di Al Thani per il Napoli, anche se più di una voce parla di un interessamento degli sceicchi per i club di Serie A. Fino ad ora si sono interessati principalmente alla Premier League, basti pensare all’acquisto del Newcastle da parte di Bin Salman il cui patrimonio supera di 50 volte quello della famiglia legata al PSG.

Sceicchi in Serie A

La possibilità che De Laurentiis ceda il Napoli è bassa ma esiste, anche perché con le nuove norme per le multiproprietà dovrà prendere una decisione. La famiglia De Laurentiis è legata al Napoli ed al Bari e quindi il patron azzurro dovrà capire dove voler continuare a fare calcio. Al Thani al Napoli per ora resta una possibilità sullo sfondo, ma con la potenza economica della famigliare reale può essere possibile ogni colpo di scena.