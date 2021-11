Napoli, Osimhen, Insigne e Fabian in dubbio per il Verona: Le ultime sulle condizioni

Osimhen, Insigne e Fabian in dubbio per Napoli-Verona. Spalletti spera nel recupero dei tre calciatori per la sfida del Maradona.

OSIMHEN, INSIGNE E FABIAN: LE CONDIZIONI

Capolista in Serie A dopo un avvio sontuoso, il Napoli lotta per il vertice anche Europa League, competizione in cui gioca nel 2021/2022 in seguito al quinto posto ottenuto nell’ultima giornata di Serie A, con la Champions sfumata nel 38esimo turno del 2020/2021 contro il Verona. Proprio gli scaligeri sono attesi domenica allo stadio Maradona.

Spalletti conta di recuperare Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz per la sfida contro al formazione di Tudor. L’edizione odierna dello corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dei tre giocatori

“Uno su tutti, Osimhen: ha rimediato una contrattura al polpaccio destro dopo il Bologna e oltre alla sfida con il Legia ha saltato anche il derby con la Salernitana. Oggi lo staff medico azzurro farà il punto della situazione sia con Victor, sia con Insigne e Fabian, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. L’impressione è che riusciranno a recuperare in tempo per domenica, mentre resta da monitorare Manolas”