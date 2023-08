CorrSport: Al-Ahli punta forte su Lozano: Offerta da 32 milioni al Napoli

L’Al-Ahli ha messo gli occhi sull’attaccante messicano del Napoli, Lozano. Il messicano ha rifiutato il rinnovo con il club azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Una delle notizie più calde di calciomercato arriva direttamente dalla Spagna: l’attaccante messicano del Napoli, Lozano, potrebbe essere al centro di un’importante offerta da parte del club arabo Al-Ahli. Stando a quanto riportato in Spagna dal giornalista Javi Corbelle, l‘Al-Ahli, club saudita, sarebbe pronto a mettere sul piatto 32 milioni di euro per strappare l’attaccante messicano al Napoli.

Il futuro di Lozano

Lozano ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale presentata dal Napoli, che prevedeva una riduzione del suo stipendio annuale da 4,5 milioni di euro a 2,5 milioni. Con il suo contratto in scadenza nel giugno 2024, questa decisione ha inevitabilmente alimentato le voci di un suo possibile trasferimento.

Oltre all’interesse dell’Al-Ahli, si parla anche di un possibile ritorno in Messico per Lozano, con il Club America come possibile destinazione. Secondo il Corriere dello Sport che il Napoli, segue con interesse Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte per l’out di destra. Dunque una cessione di Lozano già in questa sessione di mercato non è da escludere.

L’interesse dell’Al-Ahli conferma l’appeal del messicano, che piace anche ad altri club sauditi dopo il no di Zielinski. Per il Napoli potrebbe essere l’occasione per monetizzare, incassando una cifra importante per un giocatore in scadenza tra meno di due anni