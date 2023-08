Repubblica – De Laurentiis e Spalletti, Gravina balla sul vuoto: Retroscena importante sulla clausola

Luciano Spalletti è il nuovo CT della Nazionale italiana, ma un retroscena sulla clausola con il Napoli potrebbe portare a complicazioni legali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nuovi retroscena emergono sulla discussa clausola legata all’addio di Luciano Spalletti al Napoli, con il passaggio del tecnico sulla panchina della Nazionale. A rivelarli è il giornalista Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica.

Stando a quanto scrive Corbo, tra Spalletti e De Laurentiis i rapporti erano tutt’altro che idilliaci, nonostante le apparenze. Il patron azzurro avrebbe definito l’allenatore “il Sultano” con tono sarcastico.

“Luciano Spalletti smette l’azzurro dei campioni d’Italia per quello della Nazionale. Già finito il suo anno sabbatico, nessuno immaginava così presto, è durato solo 40 giorni. Diventa Ct. Era fuggito per “troppo amore”, come disse per spiegare lo strappo del 3 maggio un minuto dopo lo scudetto, temeva di non ricambiare quanto i napoletani gliene davano”.

Ed è stato proprio il diesse Chiavelli a inserire nella rescissione la famosa clausola che prevede una penale se Spalletti cambia club o Federazione prima di un anno.

“Proprio vero, in amore vince chi fugge Non dispiace ad Aurelio De Laurentiis, non si sopportavano un minuto in più, finti anche i sorrisi nelle foto, Luciano lo definiva il Sultano con un risolino più acido che divertito il mattino del 4 maggio al coffee-break dell’hotel udinese “La dimorèt” sulla stradona che porta al confine di Tarvisio, ma l’adorazione dei sudditi lentamente svanisce, se mai c’è stata.

Basta leggere quel dettaglio infilato tra le righe dal previdente Andrea Chiavelli, genio delle clausole. Penale se l’allenatore cambia club o Federazione. Gravina balla sul vuoto, quindi“.

Questo retroscena conferma come la richiesta del Napoli di rispettare tale accordo non sia una mera questione economica. Il presidente federale Gravina, assumendo Spalletti come ct senza saldare la clausola, rischia ora il contenzioso con De Laurentiis.

Emergono nuovi risvolti su questa intricata vicenda che tiene banco tra gli appassionati. Bisognerà vedere se le parti troveranno un compromesso o se la questione finirà per essere risolta in tribunale. Intanto la luna di miele tra il tecnico e la piazza napoletana sembra già un lontano ricordo.