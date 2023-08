Gabri Veiga, ha un soprannome magico e un sogno particolare: Il retroscena

Gabri Veiga, il Gabri Potter del Napoli, è passato dal calciare zucche in campagna a incantare i campi di calcio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il mondo del calcio ha visto emergere molti talenti, ma pochi come Gabri Veiga Novas, meglio conosciuto come “Gabri Potter“. Questo soprannome, attribuitogli dai media galiziani, non è frutto del caso, ma è nato dalle sue incredibili prestazioni sul campo con la maglia del Celta di Vigo.

Gabri Potter come il protagonista della saga di j. K. Rowling per le sue giocate

Gabriel Veiga Novas, classe 2002, è stato ribattezzato “Gabri Potter” dai media spagnoli per le sue giocate di pura magia con la casacca del Celta Vigo. Un paragone con il celebre mago creato da J.K. Rowling frutto anche di una curiosa leggenda.

Dalle zucche al pallone

La leggenda vuole che Gabri, originario di O Porriño, abbia iniziato la sua avventura nel calcio calciando una zucca durante una visita agli zii in campagna. Ma non ci è voluto molto prima che trasformasse quella zucca in un vero pallone. Dopo una breve esperienza con il Santa Mariña, il Celta ha notato il suo talento e lo ha accolto nella sua cantera.

L’ascesa alla fama

Nonostante la sua natura timida e riservata, Veiga ha sempre avuto una forte determinazione. Ha scalato le file delle giovanili del Celta fino a diventare una figura chiave della prima squadra. Carlos Carvalhal, ex allenatore del Celta, ha elogiato le sue qualità, sottolineando la sua umiltà, l’etica del lavoro e l’intelligenza.

Sotto la guida di Carvalhal, Gabri ha affinato le sue abilità, in particolare nel gioco aereo, che era considerato il suo punto debole. Nella stagione in cui si è affermato, ha totalizzato 36 presenze, con 4 assist e 11 gol. Due di questi gol sono stati fondamentali per garantire la permanenza del Celta in Liga. Gabri Veiga ha talmente impressionato la stampa spagnoli al punto di essere soprannominato: Gabri Potter, come il protagonista della saga di j. K. Rowling per le sue giocate “magiche”.

Vita fuori dal campo di Gabri Potter



Nonostante il suo successo, Gabri rimane una persona con i piedi per terra. Sui social media, condivide momenti della sua vita privata, come le foto con la sua fidanzata Carla e i suoi amati cani. Prima di dedicarsi completamente al calcio, aveva persino considerato una carriera nel giornalismo.