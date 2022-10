Ajax-Napoli, le formazioni ufficiali, Spalletti sceglie Lozano e Raspadori

Ajax-Napoli, le formazioni ufficiali. Luciano Spalletti scioglie i dubbi in attacco e sceglie la coppia Lozano-Raspadori.

Il Napoli affronta l’Ajax nella terza giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League. Il poker rifilato al Liverpool al debutto e lo 0-3 con cui gli azzurri hanno battuto i Rangers a domicilio, rendono il Napoli la capolista del proprio raggruppamento Champions.

L’Ajax, invece, dopo aver travolto gli scozzesi nella prima giornata ha perso ad Anfield nel finale contro i Reds.

Questa la classifica del Girone A dopo i primi due turni: Napoli 6 punti, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers 0

FORMAZIONI UFFICIALI AJAX-NAPOLI

Dopo il roboante successo sul Liverpool e la netta affermazione in casa dei Rangers il Napoli è di scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la terza giornata del Gruppo A di Champions League. Nella partita che si giocherà in contemporanea con Liverpool-Rangers la squadra di Spalletti va a caccia di altri tre punti che le permetterebbero di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale.

Spalletti scioglie i dubbi sul tridente offensivo: Politano o Lozano a destra, Raspadori o Simeone nel ruolo di centravanti. Per il resto, Rrahmani e Kim a guidare la retroguardia, Lobotka in regia e Kvaratskhelia largo a sinistra in attacco. Possibile riposo per Mario Rui e conseguente chance per Olivera a sinistra.

Ajax (4-2-3-1) – Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Kudus.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.