Giuntoli sulla Juve: “Interesse che fa piacere, ma…”

Cristiano Giuntoli parla dell’interesse della Juve, la società bianconera lo vorrebbe affiancare a Cherubini.

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di Infinity+ prima della sfida di Uefa Champions League tra Ajax e Napoli. Si parla di un interesse concreto della Juventus per il direttore sportivo del Napoli che nell’ultima sessione di mercato ha rivoluzionato la squadra. Tutti i riflettori si sono accesi su di lui, anche per alcuni acquisti molto mirati come Kvaratskhelia e Kim. Calciatori che come minimo hanno già raddoppiato il suo valore, nel caso del georgiano è addirittura quintuplicato in pochissimi mesi.

Giuntoli alla Juve: intervista a Infinity+

Giuntoli ha detto: “Noi proviamo serve a crescere ed a lavorare al massimo, così come staff come il mister ed i giocatori. Kim? Siamo molto lontani da certi ragionamenti come la clausola rescissoria. Dobbiamo fare le nostre valutazioni, ma il giocatore è molto felice con noi e questo è quello che conta di più. Al momento è tutto molto prematuro, non possiamo dire che questo è il miglior mercato del Napoli, lo dirà il campo se lo sarà. L’importante è fare sempre il meglio e noi diamo sempre il massimo“.

Giuntoli parla della Juve e dell’accostamento mediatico che viene caldeggiato da molti media: “Fa piace anche se non vado dietro a queste notizie. Sono molto felice al Napoli e con la famiglia De Laurentiis mi trovo molto bene“. In questo momento il direttore sportivo del Napoli è forse uno dei più richiesti visto il buon lavoro svolto, ma Giuntoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia De Laurentiis che va oltre quello lavorativo. Tra il manager e la famiglia c’è grande intesa e rispetto, che può fare la differenza anche in queste situazioni.