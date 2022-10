Cassano contro Leao: “Ma quale fenomeno, ha il c*lo in testa”

Cassano, attacca Leao, secondo Fantantonio, il portoghese non è il migliore giocatore della serie A ma dovrebbe solo fare panchina.

Antonio Cassano quando sente parlare di Leao come un fenomeno internazionale, perde letteralmente la brocca. L’ultima Cassanata arrivata ancora una volta dai microfoni e gli schermi web della BoboTV, il contenitore di commento in cui Vieri ospita i suoi amici ex calciatori, Ventola, Adani e Fantantonio, da sempre il più acre e pungente nei commenti ai weekend di calcio.

Così, dopo le lodi tessute all’impresa del Milan che è riuscito a far suo il match del Castellani, tra infortuni importanti e un finale rocambolesco, Cassano non ci ha visto più e ha esternato il proprio pensiero su Leao:

CASSANO PUNGE LEAO

“120, 130, 150 milioni… non li vale assolutamente e mi importa poco di quanto dicono che possa valere. Io nelle top squadre d’Europa non le vedo lontanamente titolare.

Sarà anche il migliore nel nostro campionato. Molto probabilmente è così, ma il campionato italiano è il quinto in Europa. Quando vado a pensare ad Ansu Fati che ha 19 anni, per me Rashford è molto più forte e uno come Sancho è fenomenale. Leao? Può stare a fare la panchina a Coman e Luis Diaz, nelle rotazioni”

Cassano su Leao ha poi aggiunto: “E non parlo di fenomeni veri come Neymar o Mbappè… Ricordo che uno come Vicinius fa la differenza con il City, Leao la fa con l’Empoli, con la Fiorentina, con il Bologna, poi in Coppa dei Campioni è già una roba diversa. Leao mi sembra un misto tra Dembelé e Martial, non è uno che fa 50 gol a stagione e 50 assist, cioè non è un giocatore che fa la differenza.

Sta giocando bene in Italia, ma siamo un campionato assolutamente scarso, altrove non fa la differenza. Nel Portogallo fa la panchina e lì è giusto che giochi Cristiano Ronaldo, con a sinistra Bruno Fernandes e Diogo Jota. Leao gioca, ma gioca con il c*lo sulla testa e quando penso che possa valere 150 milioni, follia… Chiudiamo la trasmissione e andiamo a casa“. Ha concluso Antonio Cassano .