Il commovente addio di Mattia Schillaci a suo padre Totò: “Non ci sarà mai una fine tra di noi”

La commozione per Totò Schillaci non si ferma: la lettera d’addio del figlio Mattia commuove il web

La scomparsa di Totò Schillaci ha lasciato un vuoto immenso non solo nel cuore dei tifosi italiani, ma soprattutto nella sua famiglia. L’ex attaccante, eroe delle “notti magiche” di Italia ’90, è scomparso mercoledì 18 settembre, e i suoi funerali a Palermo sono stati seguiti con grande commozione in tutta Italia.

Schillaci, con i suoi sei gol ai Mondiali del 1990, divenne un simbolo del calcio italiano e un idolo per una generazione di tifosi. Il suo nome è legato indissolubilmente alle emozioni di quel torneo, ma per chi lo conosceva da vicino, Totò era molto di più.

Tra i tanti messaggi di affetto e ricordi condivisi, uno dei più toccanti è arrivato dal figlio Mattia, che ha dedicato al padre una lettera pubblicata sui social e condivisa anche sul profilo ufficiale di Schillaci.

La lettera di Mattia Schillaci: “Non ci sarà mai fine tra di noi”

Mattia, che vive e lavora come odontoiatra a Oporto in Portogallo, ha trascorso le ultime settimane accanto al padre, seguendolo fino all’ultimo respiro. Nel suo post, ha raccontato i sentimenti che si agitano nel suo cuore dopo tre giorni di dolore, ma anche di grande amore da parte di tutti coloro che hanno voluto rendere omaggio a Totò.

“Ciao papà. Mi sono preso un po’ di tempo prima di scriverti… il vuoto che hai lasciato è enorme. Tutti ti hanno conosciuto come l’eroe delle notti magiche, ma purtroppo per loro, nessuno ti ha conosciuto come padre. Sei stato, e sarai per sempre, il mio migliore amico.

Sei stato l’esempio più bello, il supereroe che tutti i bambini sognano quando chiudono gli occhi. Te ne sei andato via così, all’improvviso, come facevi tu: sempre a stupire, senza preavviso. Un macigno nel cuore, nell’anima, una pugnalata nel petto, una ferita enorme, e le cicatrici rimarranno per sempre.

Ti amerò per sempre, ti porterò sempre nel mio cuore, quel cuore che si è dimezzato ora che sei lontano da me. Nessuno potrà spezzare il nostro legame, fatto d’amore, sincerità e rabbia: due compagni che hanno viaggiato insieme, dal giorno in cui mi hai messo al mondo al giorno in cui mi hai lasciato.

Il tuo sangue scorrerà sempre nelle mie vene e la tua presenza sarà costante, ricorrente, fissa nella mia vita. Gli ultimi giorni passati insieme ti hanno reso più debole e fragile, sia fisicamente che emotivamente.

Quel bastardo ti ha preso e stramazzato; probabilmente era più tifoso lui di molti altri, tanto da non abbandonarti fino alla fine. Che ci vuoi fare? Me lo dicevi sempre tu che, a volte, questi tifosi ti massacravano, ma questo è stato proprio asfissiante”.