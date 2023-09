10° Anniversario dei Pollici Verdi di Scampia

Ho avuto il piacere di conoscere l’associazione ambientalista I Pollici Verdi di Scampia nel settembre 2015 in un modo alquanto insolito, fui invitata dalla Console del Venezuela di Napoli Amarilys Gutiérrez Graffe a partecipare nell’organizzazione di una giornata culturale Italia-Venezuela nel Parco Corto Maltese, in collaborazione con I Pollici Verdi. In realtà i pregiudizi su Scampia erano molteplici e, pertanto, non ero mai venuta in questa zona di periferia. Invece mi sono dovuta ricredere, non appena ho visitato il parco Corto Maltese.

Sono rimasta molto colpita, ho conosciuto e visto all’opera i Pollici Verdi, dei semplici cittadini che si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito questo spazio pubblico di 20,000 m2, continuando a mantenerlo pulito giorno dopo giorno. È diventato un luogo sicuro, chiudendo varchi di accesso non controllati, non è più alla mercé di motorini che scorrazzavano ad alta velocità e agli spacciatori. Non credevo ai miei occhi, da luogo degradato il parco è diventato un immenso giardino ben curato con quattro campi sportivi per far praticare ai giovani gratuitamente sport come il basket, il calcio, la pallavolo, il tennis, l’atletica leggera; con un’area giochi dedicata ai più piccoli e un ‘area attrezzata per gli amici a quattro zampe, il tutto immerso nel verde, insomma un’oasi accogliente non solo per i residenti ma che è anche meta, oggigiorno, di un turismo sostenibile!

L’evento del 20 settembre 2015 fu un grande successo. Il Consolato del Venezuela organizzò interventi musicali tradizionali, io, invece, allestii nel parco un museo a cielo aperto con opere di un gruppo di artisti di Caracas coordinati dallo scultore Orlando Campos e per il quale avevo organizzato la mostra La Nuova Arcadia al museo di arte Contemporanea di Caserta. Inoltre declamai la mia Poesia del Sole che nel 2019 ispirò il murale dell’Aiuola della Poesia, realizzato da Anto Arty.

Sul palco di Scampia declamò un suo sonetto anche l’ambasciatore ed ex vicepresidente del Venezuela, Isaías Rodríguez, che rimase impressionato dal clima di cordialità e solidarietà che si respirava. Personalmente invitai due ospiti a partecipare a quella manifestazione all’insegna della cultura a trecentosessanta gradi: Francesco Garibaldi che interessò tutti i presenti con il suo intervento e George Mustang, cantante, chitarrista ed esecutore della colonna sonora del film Per un pugno di dollari di Sergio Leone… nonché mio prozio!

L’associazione I Pollici Verdi è stata fondata il 13 marzo del 2013 ed è diventata nel 2016 APS, un’Associazione di Promozione Sociale con sede al numero civico 33, edificio G, di Hugo Pratt (Parco Corto Maltese). Durante questi dieci anni hanno organizzato un’infinità di manifestazioni culturali, sportive e di aggregazione sociale quali ad esempio: Christmas Music Festival; Festa della Primavera; Festa dell’Albero, la piantumazione annuale di un albero da parte degli alunni; giornate ecologiche, in collaborazione con le scuole del territorio; competizioni agonistiche sportive, quali la Marcialonga (2016); Scampia in bici, un percorso su due ruote dal parco al centro di Napoli; Partiamo col Tricolore (2014), iniziativa scolastica per promuovere sport e legalità dove intervennero tutte le Forze Armate.

L’associazione ha vinto numerosi premi: Premio San Gennaro Day (2014); Premio Città per il verde (2016), Premi Green Care (2017, 2018, 2019), Premio Non Sprecare (2019), Premio Storia Amica del Clima (2019). Nel corso degli anni l’operato dei Pollici Verdi nel parco Corto Maltese, frutto di un lavoro di volontariato, mosso dalla solidarietà verso il prossimo e l’amore per il bene comune, ha destato l’interesse dei mass media. Sono stati realizzati tanti servizi televisivi andati in onda in programmi sui canali RAI: Onda Verde, Geo&Geo, Tg1, Tg2, Tg3 e in programmi di tivù straniere. Molto è stato scritto sui giornali tradizionali e su quelli on line e diversi sono i libri che ne parlano.

Fondamentale è stato il progetto promosso e realizzato dai Pollici Verdi Adotta la tua Aiuola nel 2019: gli abitanti degli edifici che si affacciano sul parco hanno adottato lo spazio verde pubblico antistante, dal momento che l’amministrazione comunale per mancanza di fondi non riusciva a riqualificare. Il 19 maggio 2019 sono state inaugurate ventiquattro Aiuole Tematiche, nell’ambito di un contest per decretare l’Aiuola più bella. Le Aiuole sono decorate con imponenti murales a cura di diversi artisti, alcuni dei quali realizzati dallo stesso presidente dell’associazione Enzo Sorrentino. Sono presenti anche installazioni artistiche, opere d’arte, oltre alle piante e i fiori scelti accuratamente. Le Aiuole Tematiche sono: 1. Aiuola del Pesco di Sasy; 2. Aiuola delle Cascate; 3. Aiuola dell’Amore; 4. Aiuola dei Bambini che sorridono; 5. Aiuola della Danza; 6. Aiuola del Giardino Incantato; 7. Aiuola della Poesia e Letteratura; 8. Aiuola della Lettura; 9. Aiuola dell’Amicizia; 10. Aiuola delle 4 stagioni; 11. Aiuola della Cromoterapia; 12. Aiuola NutriAfrica; 13. Aiuola della Storia; 14. Aiuola Corto Maltese; 15. Giardino Zen; 16. Aiuola dei Nativi d’America; 17. Aiuola dell’Infinito; 18. Aiuola del Teatro; 19. Aiuola dell’Innocenza; 20. Aiuola del giardino della Musica; 21. Aiuola della Polonia; 22. Aiuola dei Mestieri; 23. Aiuola della Cina; 24. Aiuola delle Farfalle.

In qualità di referente dell’Aiuola della Poesia e Letteratura, − dove è collocato il libro di legno di Ciro Ettore Vene, su cui è scolpita la lirica Cos’è Poesia? − vorrei mettere in evidenza che l’aiuola vuole essere un luogo di incontro e di aggregazione tra poeti, scrittori e amanti della scrittura e lettura. Pertanto nel 2021 e 2023 abbiamo organizzato le prime due edizioni del Premio letterario L’Aiuola della Poesia e le liriche premiate sono state raccolte e conservate nella biblioteca dell’Aiuola della Lettura, dove possono essere lette comodamente sulle panchine all’ombra dei tigli.

Il 25 novembre 2018 è stata inaugurata una panchina rossa con la poesia Violenza Zero, contro la violenza sulle donne.

Nel 2019 è stato realizzato un orto didattico, a cura del pollice verde Antonio Esposito, dove gli alunni delle scuole possono provare con mano l’esperienza di coltivare e prendersi cura delle piante e dei loro frutti.

Nel parco è presente un acquario a cielo aperto, sotto un ciliegio selvatico, completamente rinnovato dal vicepresidente Salvatore Esposito, mentre Giuseppe Landieri, campione di acquario, si prende cura dei pesci, portando loro ogni giorno il cibo necessario, oltre ad occuparsi della manutenzione.

Grazie all’incessante lavoro e a tutte le persone che sostengono i Pollici Verdi è stata possibile una vera metamorfosi del Parco Corto Maltese: da luogo di degrado e di abbandono a luogo di incanto che attira ogni anni numerosi turisti. Il Parco Corto Maltese è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado: è possibile organizzare percorsi didattici, laboratori con le scuole per bambini e adolescenti affinché possano sperimentare il contatto con la natura ed essere formati sulla “cittadinanza attiva” e il “bene comune”.

Difatti I Pollici Verdi sono un esempio di cittadinanza attiva che ha saputo rigenerare un’area urbana, promuovendo il rispetto della natura, nella speranza che sempre più giovani e meno giovani possano contribuire a dare una mano e nuova linfa con idee ed iniziative a questa concreta realtà di mondo sostenibile.

Non ci resta che augurare ai volontari dei Pollici Verdi Buon 10°Anniversario!

Monica Stravino