Zazzaroni: “Inter-Napoli, tre calciatori hanno frenato la squadra di Spalletti”

Ivan Zazzaroni commenta la prestazione del Napoli contro l’Inter, una sconfitta dura per Spalletti che perde anche Osimhen per infortunio. Un doppio colpo terribile per la formazione partenopea che resta prima in classifica, ma che vede l’Inter a quattro punti di distanza ed il ritorno della Juventus. Inoltre il Napoli perderà Osimhen per infortunio, uno stop lungo che avrà sicuramente un peso specifico. Zazzaroni commenta la prova del Napoli con l’Inter e scrive su Corriere dello Sport: “Non essendosi manifestate superiorità tecniche evidenti – solo qualche “dipendenza” – la differenza la stabilirà la capacità di gestione delle micro-crisi, la faranno nervi e maturità“.

Il giornalista aggiunge: “L’Inter ha avuto momenti di invidiabile intensità (Darmian, Perisic e Barella i più in palla) mentre il Napoli, prima dell’arrembante finale, si è mostrato a lungo frenato dall’imprecisione di battuta di Ruiz, dalle tinte acide di Insigne e dagli imprevisti cali di tensione di Anguissa“. Più di una polemica è scattata su Insigne a fine partita, dal capitano del Napoli ci si attendeva di più ma ha steccato la prova con i nerazzurri. Il mancato rinnovo di contratto sta pesando, forse, più del previsto. Al termine del match sono state impietose anche le pagelle di Insigne che non ha raggiunto nemmeno la sufficienza.