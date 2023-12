Zanoli, il retroscena: lo Sporting Lisbona aveva offerto al Napoli 13mln

Il difensore del Napoli, Alessandro Zanoli, nel mirino dello Sporting Lisbona durante l’estate, ma il club azzurro rifiutò l’allettante proposta.

Il difensore del Napoli, Alessandro Zanoli, continua a lottare per guadagnarsi un posto in squadra nonostante le eccellenti prestazioni dello scorso anno con la Sampdoria. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, diversi club avevano manifestato interesse durante l’estate, tra cui la Salernitana, il Genoa e lo Sporting Lisbona.

La Salernitana e il Genoa avevano già fatto tentativi per assicurarsi Zanoli, ma è stato lo Sporting Lisbona a presentare un’offerta significativa: 500mila euro per il prestito e 12,5 milioni per il riscatto, per un totale di 13 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli ha deciso di respingere l’offerta, confermando la sua fiducia nel giovane difensore.

Nonostante le speranze di Zanoli di ottenere più tempo in campo, la sua strada sembra essere ostacolata dalla presenza inamovibile di Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, con il giovane terzino destro che si è recentemente ripreso da un infortunio, sarà a disposizione del mister Walter Mazzarri per l’importante sfida di campionato contro la Juventus.

C’è anche la possibilità di un suo utilizzo sulla fascia sinistra, ma sembra che il tecnico preferirà schierare il brasiliano Natan in quella posizione. La concorrenza per un posto da titolare si fa dunque sempre più intensa per Zanoli, che continua a lottare per guadagnarsi il proprio spazio nel Napoli.