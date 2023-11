L’ex azzurro Massimo Filardi si è soffermato sul ritorno di Mazzarri a Napoli e sull’impiego di Alessandro Zanoli sulla fascia sinistra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nell’ambito dell’attuale ‘crisi’ a sinistra del Napoli, l’ex calciatore azzurro Massimo Filardi ha condiviso le sue riflessioni durante un’intervista a “Marte Sport Live” su Radio Marte. Filardi ha inizialmente elogiato il lavoro di Mazzarri con la squadra partenopea, sottolineando l’importanza di avere un allenatore motivante.

Focalizzandosi sull’emergenza a sinistra, l’ex calciatore ha evidenziato la mancanza di entrambi i terzini sinistri come una sfortunata circostanza per il Napoli. Proprio in questo contesto, Filardi ha proposto una soluzione concreta:

“Il Napoli di Mazzarri mi è piaciuto a Bergamo e si è capito che quel gruppo aveva bisogno innanzitutto di un motivatore, di un allenatore capace di trasferire carica e serenità al gruppo. In questo Mazzarri è stato molto bravo. Emergenza a sinistra? Di certo è una disdetta non avere entrambi i terzini sinistri”.

Filardi ha sottolineato l’importanza di dare spazio ai giovani talenti e ha evidenziato che, nonostante Zanoli sia naturalmente destro, giocare come terzino sinistro non rappresenterebbe una sfida insormontabile. Infatti, l’ex calciatore ha sottolineato che l’adattamento in fase difensiva sarebbe rapido, considerando anche la limitazione dell’ala nell’attraversare il campo, data la forza del terzino avversario sul destro.

“Per la loro sostituzione punterei dritto su Zanoli, è giovane e va lanciato. Ha gamba, ha qualità ottime che abbiamo potuto tutti notare nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria: è il giocatore ideale, se non ora quando? Ci lamentiamo che i giovani hanno poco spazio… ora che c’è va utilizzato. Per un destro giocare da terzino sinistro non è affatto difficile. E lo dice uno come me, che spesso ha giocato da terzino mancino pur essendo destro. In fase difensiva l’adattamento è velocissimo, anche perché all’ala non verrebbe consentito di rientrare in campo perché il terzino di fronte è forte proprio sul destro“.

La proposta di Filardi non solo affronta l’emergenza a sinistra del Napoli, ma suggerisce anche un approccio che valorizza e promuove giovani talenti come Zanoli. Questa soluzione, se adottata, potrebbe rappresentare una risposta efficace alle attuali sfide del reparto difensivo della squadra.