Juventus Napoli: Piotr Zielinski ha già vinto

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, conteso tra Juventus e Inter: ma la risposta del polacco e della sua famiglia dice tutto.

Nel match di stasera tra Juventus e Napoli allo Stadium di Torino, l’attenzione si sposta anche sul mercato, con i due club pronti a contendersi giocatori di spicco. Tra questi figura Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, il cui contratto scade a giugno, aprendo la possibilità di un trasferimento già a gennaio.

La dirigenza della Juventus ha messo nel mirino il giocatore polacco, ex Udinese, e la sfida per assicurarsi le sue prestazioni potrebbe essere avvincente. Zielinski, tuttavia, ha espresso chiaramente il desiderio di rimanere a Napoli insieme alla sua famiglia, dichiarandosi innamorato della città e dei suoi tifosi. A condizione di parità economica, sembra che il giocatore non voglia lasciare la Campania.

Il destino del centrocampista dipenderà dalle mosse del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà cercare un compromesso soddisfacente per tutte le parti coinvolte.