Zielinski vuole dare al Napoli il ‘diritto di precedenza’: l’Inter non ha nessuna chance

Il calciatore del Napoli, Piotr Zielinski, tiene alta la sua priorità, respingendo le avances dell’Inter nonostante il contratto in scadenza.

CALCIO NAPOLI. Il futuro di Piotr Zielinski è al centro dell’attenzione: il polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli e per ora non c’è stato alcun tentativo di rinnovo. Nonostante l’interesse dell’Inter per il centrocampista polacco, Zielinski sembra aver già preso una decisione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito, Zielinski ha mostrato un forte senso di appartenenza al Napoli, rifiutando le opportunità offerte da altri club, compresa l’Inter.

Il calciatore sembra voler concedere al Napoli il “diritto di precedenza”, dimostrando un attaccamento senza precedenti al club partenopeo. Il suo contratto scadrà a giugno, ma nonostante le offerte allettanti che ha ricevuto in passato, Zielinski ha deciso di non ascoltare le proposte di altre squadre fino ad ora.

“Si chiama diritto di precedenza. È quello che Piotr Zielinski vuole dare al Napoli, con un senso di appartenenza più unico che raro. Il suo contratto è in scadenza a giugno, potrebbe già strizzare l’occhio a qualcuno dando appuntamento al prossimo gennaio per le firme. Non l’ha fatto, almeno oggi è così”.

L’Inter, interessata al talento di Zielinski, sembra essersi resa conto della priorità del giocatore nei confronti del Napoli e ha deciso di non avvicinarsi ulteriormente. L’esperienza passata con altri calciatori, come nel caso del rinnovo di Dries Mertens, ha insegnato ai dirigenti dell’Inter a non farsi ingannare da situazioni incerte. Zielinski sembra aver comunicato chiaramente al Napoli che è la sua prima scelta e che non è interessato a essere “utilizzato” per creare offerte competitive da parte di altri club.

“L’Inter ha vissuto questa scena ai tempi del rinnovo di Dries Mertens: sembrava difficile, quasi impossibile, la conferma a Napoli, l’accordo con i nerazzurri era stato imbastito, poi il dietrofront del folletto belga e il suo autografo esclusivo per De Laurentiis. Proprio per questo motivo Marotta e Ausilio non ci cascheranno più, della serie: se vuoi me, non pensare a un’altra. E fino a quando penserai a un’altra, ti consiglio di non cercare me”.

Anche se il suo futuro è ancora incerto, sembra che Zielinski sia incline a restare fedele al club azzurro.