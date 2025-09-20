20 Settembre 2025

Vlahovic va gratis al Napoli: Manna fa uno scippo alla Higuain | Preaccordo ufficiale per giugno

Lorenzo Gulotta 20 Settembre 2025
L’attaccante attualmente in forza alla Juventus sbarcherà nel capoluogo campano: arrivato un preaccordo ufficiale. 

Un fulmine a ciel sereno scuote il calciomercato italiano: Dusan Vlahovic al Napoli, a parametro zero. La notizia rimbalza da più fonti e ha già acceso discussioni infuocate tra tifosi e addetti ai lavori. Il centravanti serbo, oggi alla Juventus, avrebbe già trovato un’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis per la prossima estate.

L’operazione porta la firma di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo degli azzurri. Una mossa che molti hanno definito uno “scippo alla Higuain”, ribaltando i ruoli di quel clamoroso passaggio del 2016. Stavolta è il Napoli a strappare un bomber alla rivale storica, e lo fa senza spendere un euro di cartellino.

L’accordo, secondo le indiscrezioni, è già stato messo nero su bianco in un precontratto valido da giugno. Una scelta che sorprende anche per la tempistica, dato che la stagione è ancora lunga e Vlahovic resta un perno della Juve di Tudor. Una decisione inaspettata.

A Napoli, intanto, l’entusiasmo è palpabile. I tifosi sognano una nuova era con Vlahovic al centro dell’attacco. Il serbo, con la sua fisicità e la sua freddezza sotto porta, appare il profilo perfetto per il progetto tecnico degli azzurri. Potrebbe benissimo aiutare Conte nel suo scacchiere.

Dopo gli acquisti estivi di De Bruyne, Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez, Milinkovic-Savic, Marianucci, il ritorno di Elmas, Manna è pronto a portare a termine l’ennesimo capolavoro per cercare di non fa portare via il tricolore cucito sul petto immediatamente.

La domanda che tutti si pongono è una sola: cosa succederà da qui a giugno? Allegri continuerà a puntare su Vlahovic sapendo del suo addio già scritto? E soprattutto, la Juventus proverà a ribaltare la situazione con una contromossa a sorpresa?

Come detto poc’anzi Dusan Vlahović sta vivendo un periodo di forma straordinaria, confermandosi come uno degli attaccanti più prolifici e incisivi del momento. La sua capacità di segnare con continuità e di incidere nelle partite di alto livello lo rende un profilo particolarmente appetibile sul mercato. In questo scenario, il Napoli potrebbe guardare con grande interesse alla possibilità di ingaggiarlo, soprattutto se si presentasse l’occasione di prenderlo a parametro zero a giugno.

L’eventuale arrivo del serbo potrebbe inoltre collegarsi a un possibile addio di Lukaku in estate, ipotesi non remota dato il futuro incerto del belga. In caso di partenza dell’ex Inter e Chelsea, il Napoli avrebbe bisogno di un centravanti di peso e di prospettiva, e Vlahović rappresenterebbe la soluzione ideale.

Thuram Vlahovic e Mbangula Lapresse Napolipiu

