Gazzetta dello Sport: "Nuovo Napoli. Conte cambia ancora"

NAPOLI – La sconfitta di Manchester è stata uno schiaffo utile, capace di rinforzare l’orgoglio senza incrinare le certezze. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha retto per 70 minuti in inferiorità numerica contro una delle macchine da gol più forti d’Europa, uscendo dall’Etihad con una nuova consapevolezza: sta nascendo una grande squadra. Ora, però, Antonio Conte pretende conferme in campionato, a cominciare dalla sfida di lunedì contro il Pisa.

La nuova mossa: il ritorno al 4-3-3

Conte pensa a una minirivoluzione: rispolverare il 4-3-3 che, un anno fa, aveva reso dominante il suo Napoli. Secondo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, almeno uno tra Anguissa, McTominay e Lobotka riposerà. In cabina di regia scalpita Gilmour, pronto a prendere il posto dello slovacco. Ma la novità principale riguarda il ritorno tra i titolari di David Neres, l’uomo che nella passata stagione fu decisivo con dribbling e guizzi, conquistando un ruolo centrale durante l’infortunio di Kvaratskhelia.

Neres, l’arma in più

«Quando David è al top diventa immarcabile», sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Ampiezza, fantasia e cross meno leggibili dai portieri: Neres torna al centro del progetto, dopo aver smaltito il guaio muscolare accusato prima del match col Cagliari. Il brasiliano, ricorda ancora la Gazzetta dello Sport, è pronto a regalare imprevedibilità e superiorità numerica sulle corsie esterne, caratteristiche che possono diventare decisive nelle sfide più complicate.

Lucca, il centravanti che studia da Lukaku

Accanto a lui potrebbe tornare Lorenzo Lucca, pronto a sfidare il suo passato Pisa. Dopo due gare in panchina a favore di Hojlund, l’attaccante è un candidato serio a riprendersi la maglia da titolare. «Serve una prestazione da top e magari un gol che chiuda il cerchio», scrive D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, evidenziando come il club e Conte abbiano puntato forte su di lui in estate, convinti che potesse crescere seguendo le orme di Lukaku.

Un segnale al campionato

Il Napoli si presenta così alla sfida con il Pisa con la volontà di confermare la sua forza anche in Serie A, dopo aver testato la propria solidità in Europa. Una partita che può segnare l’inizio della seconda fase del progetto Conte, con Neres e Lucca pronti a diventare i protagonisti.

