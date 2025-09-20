20 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, il dualismo dei portieri: Meret e Milinkovic-Savic sotto la lente di Fabio Mandarini”

redazione 20 Settembre 2025
Napoli, infortunio per Meret: distrazione all'adduttore, stop di 20 giorni

NAPOLI – Due portieri, una sola porta. Il Napoli di Antonio Conte vive un dualismo inedito tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, un’alternanza che sta diventando uno dei temi principali della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha scelto di gestire la situazione con equilibrio, trasformando l’incertezza in una risorsa.

Il dualismo

La sfida tra i pali è sul 2-2: due presenze per Meret e due per Milinkovic. «Ci sarà spazio per entrambi», ha ripetuto Conte più volte, lasciando intendere che la scelta verrà modulata di volta in volta. E infatti, sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, le decisioni del tecnico finora sono state influenzate dalle circostanze: l’infortunio di Meret a Firenze, la scelta tattica di affidarsi a Vanja a Manchester contro il City.

L’impatto di Milinkovic-Savic

Il gigante serbo, acquistato dal Torino per 21,5 milioni, ha già lasciato il segno. Il suo debutto in Champions è stato definito «un sogno» dal diretto interessato, e la prestazione convincente con interventi su Rodri, O’Reilly, Gvardiol e Reijnders ha rafforzato l’idea che sia più adatto a certe sfide europee. Come rimarca Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, non si tratta soltanto di costruzione dal basso o lanci lunghi: Milinkovic ha dimostrato di saper garantire anche sicurezza tra i pali.

Conte e la gestione delle risorse

Il tecnico, fedele alla filosofia di aumentare la competitività in tutti i reparti, ha creato concorrenza anche in un ruolo tradizionalmente meno incline al turnover. Una scelta che, secondo Mandarini sul Corriere dello Sport, mira a garantire freschezza e stimoli costanti ai portieri, in vista di una stagione lunga e fitta di impegni tra Serie A e Champions.

Il precedente con Ospina

Per Meret, questa non è una novità assoluta. Già con Ancelotti, Gattuso e Spalletti aveva condiviso la porta con David Ospina, in un’alternanza che durò tre stagioni prima che il colombiano prendesse il sopravvento. Poi, con lo scudetto, Alex è diventato titolare indiscusso. Oggi, la storia sembra ripetersi, ma con una differenza: l’impressione è che Conte voglia arrivare fino alla fine dando spazio a entrambi, senza un vero e proprio padrone dei pali.

Altro

12c8af953e

Corriere dello Sport: “Il City passa con il rosso”

redazione 19 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-18 063445

City-Napoli. Il ritorno del Re

redazione 18 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Corriere dello Sport: “Smorfia Napoli. Conte-Pep 4-3”

redazione 17 Settembre 2025
a4c689eb02

Corriere dello Sport: “Champions, Haaland contro Hojlund: il derby del Nord infiamma City-Napoli”

redazione 16 Settembre 2025
Sacchi cambia idea sul Napoli: "Stanno tornando ai livelli top!"

Sacchi: «Il Napoli la squadra più europea d’Italia. In Champions può superare il girone»

redazione 15 Settembre 2025
tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com

Allarme del Viminale per la gara con l’Eintracht

redazione 14 Settembre 2025

Ultimissime

Napoli, infortunio per Meret: distrazione all'adduttore, stop di 20 giorni

Corriere dello Sport: “Napoli, il dualismo dei portieri: Meret e Milinkovic-Savic sotto la lente di Fabio Mandarini”

redazione 20 Settembre 2025
De Laurentiis

ULTIM’ORA NAPOLI: chiesto risarcimento da oltre 20 milioni di € | Battaglia legale con ADL

Marco Fanfani 19 Settembre 2025
douglas costa-lapresse-napolipiu.com

Douglas Costa rescinde, De Laurentiis gli offre un contratto | Torna in Italia dopo aver risolto le controversie in patria

Lorenzo Gulotta 19 Settembre 2025
conte vucinic-thehardtackle.com-napolipiu.com

Conte telefona Mirko Vucinic: è un’offerta irrinunciabile | Presentazione ufficiale allo staff

Lorenzo Gulotta 19 Settembre 2025
tifosi-rompipallone-napolipiu.com

La Serie A e un Mondiale in bacheca: lascia il calcio con effetto immediato | Carriera breve ma intensa

Lorenzo Gulotta 19 Settembre 2025