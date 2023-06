Vittorio Capuozzo Trionfa con la Poesia ‘Padre’ nel Primo Premio Letterario ‘L’Aiuola della Poesia’ 2023

Il nostro Vittorio Capuozzo ha ottenuto il primo posto nel rinomato premio letterario ‘L’Aiuola della Poesia’. La sua toccante poesia ‘Padre’ ha riscosso successo presso la giuria, risultando vincitrice dell’edizione 2023.”

In una cerimonia affascinante e suggestiva svoltasi il 18 giugno al Parco Corto Maltese di Scampia (NA), il nostro collaboratore Vittorio Capuozzo è stato onorato con il Primo Premio del rinomato concorso letterario ‘L’Aiuola della Poesia’, edizione 2023.

La sua poesia, intitolata “Padre“, ha commosso la giuria, riuscendo a catturare la complessità delle relazioni intergenerazionali e il legame tra padre e figlio. Il premio, curato dai Pollici Verdi, ha riconosciuto l’abilità di Capuozzo nel trasmettere un messaggio tanto intenso e universale attraverso la sua poesia.

La giuria, composta da Aldo Cervo e Silvana Virgilio, ha lodato l’opera di Capuozzo per la sua abilità nell’esprimere “quel limite invalicabile nell’intesa tra generazioni” e per aver descritto con efficacia la dinamica tra genitori e figli che diventa una lezione di vita trasmessa alle generazioni future.

Vittorio Capuozzo si è distinto per la sua scrittura sensibile e toccante, rivelando l’importanza del dialogo e della comprensione tra le diverse generazioni. “Padre” emerge come un’opera che non solo riflette l’esperienza individuale dell’autore, ma parla a una vasta gamma di lettori, offrendo una prospettiva emozionante e autentica sulla relazione tra padre e figlio.

A nome di tutta la redazione di napolipiu.com desideriamo congratularci con Vittorio per il suo straordinario successo. Il suo talento come poeta continua a ispirare e ad arricchire la nostra comunità.

Non vediamo l’ora di condividere aggiornamenti e immagini di questo evento memorabile. Restate sintonizzati per ulteriori novità su Vittorio Capuozzo e la sua premiata poesia, “Padre”.