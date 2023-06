“Murales Maradona come Carmelo Zappulla” la foto spopola sul web

Un nuovo murales di Diego Armando Maradona spopola sul web per la somiglianza a Carmelo Zappulla cantante neo melodico.

Sta facendo il giro del web la foto del nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona nel napoletano che però è diventato oggetto di molte critiche. Il disegno, nonostante l’impegno, non appare molto fedele con la figura del Pive de Oro che ha regalato gioia infinita a tutti i tifosi del Napoli.

“Maradona assomiglia a Carmelo Zappulla sul murales” è una frase che sui social sta spopolando. Da quando è apparsa la foto del disegno, subito c’è stato l’accostamento con il cantante neo melodico nato a Siracusa. C’è anche chi azzarda un’altra somiglianza Maradona sul murales è un misto tra Zappulla e Nando De Napoli, ex giocatore del Napoli.

Commento dopo commenti c’è chi aggiunge è sempre qualche altro dettaglio. Insomma resta l’ottima volontà di chi lo ha disegnato, anche se il lavoro finale non sembra soddisfare la ceitica del popolo del web. Anche se c’è chi ricorda che neppur me quello presente ai Quartieri Spagnoli di Napoli è un capolavoro in termini artistici e di somiglianza al fuoriclasse argentino, quindi è giusto premiare l’impegno.