Kvaratskhelia, il fantastico murales ai Quartieri Spagnoli – FOTO

Kvicha Kvaratskhelia è diventato in fretta un idolo dei tifosi del Napoli, da sempre affezionati ai giocatori estrosi. Talento e fantasia, caparbietà e forza fisica. Il georgiano arrivato tra lo scetticismo generale ha saputo conquistare già tutti, a suon di gol e di giocate funamboliche. Il giocatore ha messo il sigillo anche su Napoli-Torino con un gol di forza e tecnica.

In totale il georgiano ha segnato già cinque reti con la maglia azzurra, diventando determinante in questo inizio di stagione. Ecco perché per Kvaratskhelia è apparso anche un murales ai Quartieri Spagnoli che omaggia l’attaccante.

Murales di Kvaratskhelia, chi lo ha realizzato

“Ai Quartieri Spagnoli è arrivato anche il nuovo giocatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia”. Così il collettivo Miniera, associazione da anni attiva sul territorio con interventi e progetti di promozione sociale e culturale, annuncia su Facebook, la realizzazione dell’opera.

Il murales di Kvaratskhelia è stato realizzato da Juan Pablo Gimenez, un artista argentino che ha voluto omaggiare il giocatore proprio in quartiere simbolo della città partenopea, dove ha sede anche il culto laico di Diego Armando Maradona. Sicuramente un omaggio importante per un giocatore che dimostra di avere grandissime potenzialità, ma che dà la sensazione di poter migliorare ancora molto. Ecco perché Spalletti continua a spronarlo e lo rimbrotta anche duramente se serve durante la partita. Perché sa che Kvaratskhelia si sta adattando ad un nuovo campionato e quindi vuole aiutarlo ad esprimere al meglio tutte le sue qualità.

Il georgiano deve migliorare nella gestione della palla e del dialogo con i compagni, ma ha tutto il tempo per dimostrare di poter diventare ancora più incisivo e determinante in maglia azzurra.