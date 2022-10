Haaland tripletta nel derby di Manchester. È un mostro, sapete quanti gol ha segnato? – VIDEO

Erling Haaland segna una tripletta al suo primo derby con la maglia del Manchester City, tre gol anche per Foden. La squadra di Guardiola distrugge quella di ten Hag e Cristiano Ronaldo che nemmeno entra in campo nel 6-3 tra Manchester City e Manchester United.

Un derby che Haaland e Foden ricorderanno a lungo dato che i due giocatori hanno segnato entrambi una tripletta. Partita mai in discussione che finisce 4-0 al primo tempo. Devastante il Manchester City che incassa i gol quando oramai la partita è già chiusa. Quel che resta è la prima tripletta di Haaland al suo primo derby di Manchester. Un record da cannibale per il norvegese che si conferma ancora una volta una macchina da gol. Il giocatore del Manchester City in questo inizio di stagione ha già segnato 17 gol, di cui 14 in Premier League e 3 in Champions League. Il tutto in 11 presenze, compresa quella di Community Shield ed in 914 minuti giocati. In pratica Halland segna 1 gol ogni 53 minuti circa. Numeri pazzeschi per un attaccante che a 22 anni può battere qualsiasi record e che si appresta a diventare, se non lo è già, la punta centrale tra i più forti del mondo, sfidando anche i grandi del passato.

Manchester City – Manchester United il video dei gol