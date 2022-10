Chi ferma Kvaratskhelia? Il gol visto dagli spalti fa impazzire i tifosi: “Corri, Corri” – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia continua ad impressionare positivamente, ma anche a segnare. Il georgiano del Napoli con il gol messo a segno al Torino firma il suo quinto gol in Serie A, alla sua prima stagione con la squadra partenopea. Una forza della natura Kvaratskhelia, richiamato anche da Spalletti durante il match, ma sempre decisivo. L’attaccante non si esprime ancora al massimo delle sue capacità, anche perché ha 21 anni e sta completando il processo di inserimento in un nuovo campionato. Ecco perché Spalletti continua a ‘rimproverarlo’, perché sa perfettamente che può crescere a diventare ancora più devastante.

Kvaratskhelia è stato decisivo anche con il Torino, con un gol per il quale serve una forza fisica ed una freddezza impressionante. Il georgiano parte da dietro il centrocampo e palla al piede corre verso la porta avversaria, tallonato dai difensori, che provano in ogni modo a fermarlo. Kvaratskhelia resista e piazza un tocco di sinistro lento e beffardo che non lascia scampo al Milinkovic-Savic. Insomma una rete davvero bellissima, come si vede anche dalla prospettiva di un video ripreso da alcuni tifosi presenti allo stadio Maradona. Nelle riprese si sentono i tifosi che urlano: “Corri, corri” a Kvaratskhelia, che indomabile si invola verso la porta avversaria e fa scatenare la gioia del popolo azzurro.