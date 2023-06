Juan Jesus saluta Spalletti e svela una profezia ai tempi della Roma

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, esprime la sua gratitudine a Spalletti e svela una profezia fatta ai tempi della Roma.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Juan Jesus, difensore del Napoli, dai propri canali social ha pubblicato un post per il suo ex allenatore Luciano Spalletti, svelando al contempo una profezia fatta ai tempi in cui entrambi erano alla Roma.

Il messaggio di Jesus è un mix di riconoscenza e rispetto per Spalletti, che ha recentemente salutato Napoli per passare il testimone a Rudi Garcia. Tra i molti messaggi di ringraziamento per il tecnico toscano, quello di Jesus si è distinto per il suo calore e per un interessante retroscena.

Nel suo post, Jesus ha scritto: “Il mio grazie arriva da lontano. Basta guardare il video e leggere il labiale. Anni fa non vestivamo ancora questa maglia ma proprio a Napoli me lo urlasti a fine partita. Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello. Era tutto scritto. Grazie Mister!”

Il video allegato al post risale ai tempi della Roma e mostra Spalletti che urla qualcosa all’orecchio di Jesus. Il labiale non lascia dubbi: Spalletti dice “Bisogna vincere il campionato“. Una frase che ora, dopo la conquista dello Scudetto con il Napoli, assume un significato completamente diverso, quasi come una profezia realizzata.

Il post di Jesus è un bel tributo a Spalletti, sottolineando il forte legame tra i due e il rispetto che il difensore ha per il suo ex allenatore. E, ovviamente, ha accresciuto l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, ancora elettrizzati dalla vittoria dello Scudetto.