Napoli, Osimhen rivela; “Ecco a chi mi ispiro e come mi carico prima di una partita”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, svela come si carica prima di una partita e chi si ispira.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Direttamente dal ritiro della Nazionale nigeriana, Victor Osimhen ha rivelato come si carica per le partite e a chi si ispira. L’attaccante del Napoli ha condiviso queste intuizioni durante un’intervista con PoojaMedia, svelando come la musica svolge un ruolo fondamentale nella sua preparazione.

“Nel mio tempo libero, soprattutto dopo pranzo, mi rilasso due o tre ore prima dell’incontro“, ha condiviso Osimhen. “Ascolto il rap di Olamide, che mi ispira molto. Olamide è il mio musicista preferito, ho la sua playlist“.

Osimhen ha inoltre rivelato che, prima di unirsi alla squadra per le riunioni pre-partita, trova un momento per se stesso. “Dico le mie preghiere e quando siamo sul bus ascolto ‘Only The Strong Survive’ di Nas e Damian Marley. Ascoltarle mi dà grande carica”, ha detto.

L’attaccante azzurro ha aggiunto: “Mi metto sempre in testa che vado ogni volta in guerra. Non è che vado in campo per morire o che qualcuno morirà, ma sento che voglio vincere. Non voglio perdere”.

Osimhen, stella del Napoli e capocannoniere della serie A, ha sottolineato l’importanza di un’adeguata preparazione mentale prima delle partite. La sua musica preferita e le sue routine pre-partita svolgono un ruolo chiave nel suo successo sul campo.

I tifosi del Napoli troveranno sicuramente interessanti queste rivelazioni. Mentre Osimhen si prepara per le prossime sfide sul campo, gli appassionati di calcio saranno sicuramente sintonizzati per vedere se la sua passione per la musica continua a ispirare le sue performance stellari.