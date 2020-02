Juve-Brescia fallo killer di Cuadrato. Ecco il Video dell'entrata pericolosa

Fallo killer di Cuadrato durante Juventus-Brescia. Il giocatore bianconero non è stato nemmeno ammonito dall’arbitro Chiffi

Ancora l’arbitro Chiffi protagonista assoluto della giornata, non vede un fallo Killer di Cuadrato ma vede quelli di Ayè.

L’arbitro di Padova, è stato più volte protagonista in questa stagione di Serie A, i tifosi del Napoli ricorderanno ancora quello che accadde in Sassuolo-Napoli alla 17 giornata. Resta ancora un mistero come abbia fatto il duo Chiffi – Valeri a non vedere l’abbraccio di Locatelli a Hjsay

nell’area di rigore del Sassuolo.

Chiffi anche oggi è stato protagonista assoluto. Durante Juventus-Brescia Cuadrado è stato autore di un fallaccio ai danni di un giocatore avversario, un tackle molto duro contro un calciatore della squadra ospite.

L’entrata killer di Cuadrato faceva presupporre l’estrazione di un cartellino rosso, ma l’arbitro Chiffi incredibilmente lo ha graziato. Nessun cartellino. A nulla sono valse le proteste dei calciatori del Brescia.

Non è capitata la stessa sorte ad Ayè, il calciatore del Brescia è stato ammonito due volte nel giro di cinque minuti nel corso del primo tempo. Le rondinelle dal minuto 37 stanno giocano in dieci uomini.

Ancora una volta l’arbitraggio è apparso più favorevole alla squadra bianconera. Sui social molti tifosi del Brescia si sono lamentati e si stanno lamentando dell’arbitraggio un po’ troppo “casalingo”.

Ecco il video dell’entrata killer di Cuadrado :

Ecco le immagini del fallo Killer di Cuadrato.