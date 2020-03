Video – Insigne si allena a casa: “Non ci fermiamo”

Lorenzo Insigne continua ad allenarsi a casa. Come tutti gli italiani si trova in quarantena ma il capitano del Napoli prosegue gli esercizi.

In attesa di sapere se mercoledì riprenderanno o meno gli allenamenti, cosa molto complicata dopo la lettera dei medici sportivi, Lorenzo Insigne si allena da casa. Il capitano del Napoli ha postato un video su instagram mentre esegue gli squat bulgari appoggiandosi ad una delle sedie di casa. Oggi anche Kostas Manolas ha postato una storia di instagram mentre si allenava, così come Dries Mertens che attraverso i social ha mostrato il suo insolito allenamento. L’attaccante belga, infatti, ha utilizzato una bottiglia di vino come ‘peso’ per i suoi allenamenti.

Lo staff medico del Napoli ha dato una tabella di marcia ai giocatori in questi giorni di incertezza. Anche gli infortunati dovranno continuare il loro periodo di recupero tra le mura di casa, anche perché non si capisce quando il campionato potrà ricominciare. Il presidente della Figc, Gravina è deciso è far terminare i campionato: ma c’è la dead line fissata per giugno.