Cristiano Ronaldo e gli ospedali, la fake news che fa il giro del mondo

Ha fatto il giro del mondo la fake news di Cristiano Ronaldo che avrebbe trasformato i suoi alberghi in Portogallo in ospedale per il covid 19.

La notizia era in giro da questa mattina ed è stata riprese da tutte le testate principali, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Cristiano Ronaldo trasforma i suoi alberghi in Portogallo in ospedali per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Marca ha scritto e cancellato la notizia che ad un certo punto era data da tutti come reale. In molti casi si parlava di un Cr7 pronto a pagare di tasca propria medici ed infermieri per fronteggiare l’emergenza.

Quando la diffusione della fake news di Cristiano Ronaldo è stata massima, l’entourage del calciatore ha fatto sapere che si trattava di una notizia infondata. Insomma gli alberghi di Cr7 non diventeranno degli ospedali, ma continueranno a restare delle strutture ricettive, con la speranza di poter accogliere di nuovo tanti turisti quando il peggio sarà passato. Dal suo profilo instagram il campione della Juventus ha lanciato un messaggio di sostegno ai medici impegnati in questo difficile momento di emergenza sanitaria.