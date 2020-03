Covid 19: morta una donna di 53 anni a Napoli, sanificazione in corso

Una donna di 53 anni è morta a Napoli al San Giovanni Bosco, la vittima è risultata positiva al test del Covid 19. Sanificazione dell’ospedale già in corso.

Solo qualche giorno fa la donna di 53 anni morta al San Giovanni Bosco per coronavirus era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, anche perché la vittima era affetta da patologie pregresse. Il contagio da Covid 19 è arrivato 48 ore dopo il decesso della donna. Questo ha fatto scattare tutte le operazioni di sanificazione all’interno della struttura ospedaliera.

Intanto in giornata arriva anche il decesso di un’altra donna positiva al test del covid 19, questa volta nel comune di Pozzuoli. Come fa sapere l’Ansa è un’anziana che era stata ricoverata presso il Santa Maria delle Grazie per un incidente domestico, ma era già in cura per una bronchite. Dopo l’arrivo al nosocomio è stato effettuato il test che ne ha accertato la positività al virus. Ora tutti i suoi familiari sono stati isolati e sottoposti a tampone.

L’appello di De Magistris

Intanto in giornata è arrivato anche un appello del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris che ha lanciato un appello al governo: “Governo fai presto: mancano mascherine per chi è in prima linea, ci sono pochi posti letto per salvare vite umane, serve sostegno economico vero ai cittadini, ai lavoratori e alle attività produttive, misure serie per gli enti locali che crollano e normative nazionali uguali per tutti. No alla diversità tra regioni“. La paura in questo momento è che ci possa essere una disparità di trattamento tra le varie zone d’Italia. Una paura fondata dato che già il governatore De Luca aveva lanciato la sua ‘guerra’ per le mascherine bloccate. Una situazione incresciosa che non fa altro che seminare ancora più sconforto tra coloro che in prima linea devono fronteggiare l’emergenza.