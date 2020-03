Uefa Champions League ipotesi final four: ecco l’idea

Champions League in formato final four è questa l’ultima idea che sta seriamente valutando la Uefa, lo scrive Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.

Dopo tanti tentennamenti la Uefa è riuscita a sospendere la Champions League, ora però si pensa a come farla ripartire. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport ci sarebbe allo studio una vera e propria rivoluzione per questa edizione della competizione. L’idea è quella di puntare ad una final four dai quarti di finale in poi, con le gare che si giocherebbero a Istanbul. In un primo momento si era pensato anche ad una final eight, ma i tempi sono troppo ristretti e quindi si è deciso di puntare su una soluzione ‘light’.

In questo modo la Uefa riuscirebbe a terminare il torneo europeo più importante, cercando di contenere le perdite che inevitabilmente interesseranno tutto il europeo. Intanto si stanno studiando anche gli ottavi a gara unica per l’Europa League (per quelle squadre che non hanno giocato ancora la prima partita ndr), con una formula più veloce in grado di far terminare la competizione nei termini utili. Come ricordato dal presidente della Figc Gravina la dead line è fissata per il 30 giugno.