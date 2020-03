Gazzetta rivela: il Napoli offrì 40 milioni per Castrovilli

Gaetano Castrovilli al Napoli è stata una possibilità concreta a gennaio quando la SSCN ha offerto 40 milioni di euro alla Fiorentina per acquistarlo.

“No, grazie ci teniamo Castrovilli” questa la risposta del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè quando il Napoli ha bussato alla sua porta per Castrovilli. Secondo quanto rivelato da Gazzetta dello Sport, la società di Aurelio De Laurentiis aveva fatto un tentativo concreto per prendere uno dei calciatori che piace tantissimo al patron azzurro. Quaranta milioni di euro (35 + bonus) non sono bastati per far cedere la Fiorentina di Rocco Commisso.

Il Napoli è intenzionato a riprovarci la prossima stagione, ma dovrà investire non poco per prelevare il calciatore. De Laurentiis dovrà mettere sul piatto oltre i 40 milioni già offerti, anche perché Castrovilli è blindato dalla Fiorentina con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.