IL MATTINO – Conte prepara la rivoluzione: Juan Jesus terzino, dubbio Neres-Politano

Il tecnico del Napoli studia diverse novità di formazione in vista del big match contro la Lazio. Emergenza sulla fascia sinistra con Olivera e Spinazzola ancora ai box.

Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione tattica. Come riporta Il Mattino, Antonio Conte sta pianificando diversi cambiamenti per la sfida contro la Lazio. Il tecnico azzurro deve fare i conti con l’emergenza sulla fascia sinistra e valuta nuove soluzioni.

La priorità è l’inserimento dei nuovi acquisti, con Billing e Okafor in prima fila. “Conte deve provare i nuovi, affrettare i loro inserimenti” sottolinea il quotidiano. L’urgenza nasce anche dall’emergenza sulla fascia sinistra: né Olivera né Spinazzola saranno disponibili per almeno 20 giorni, con l’obiettivo di recuperarne almeno uno per il big match con l’Inter del 2 marzo.

Il flop di Mazzocchi sulla fascia spinge Conte a cercare alternative. La soluzione potrebbe essere il recupero di Buongiorno, fondamentale per passare alla difesa a quattro con Juan Jesus adattato terzino sinistro. “Complicato un ritorno alla difesa a cinque” riporta il quotidiano partenopeo.

Novità in vista anche nel reparto offensivo: uno tra Neres e Politano potrebbe riposare contro la Lazio. Nonostante sia solo l’inizio della settimana, i segnali emersi dalle sedute di allenamento suggeriscono possibili cambiamenti nell’undici titolare.