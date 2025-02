REPUBBLICA – Conte duro con la squadra: “L’obiettivo è l’Europa”. Annullato il riposo

Il tecnico del Napoli ha convocato la squadra a Castel Volturno dopo il pareggio con l’Udinese. Seduta video per analizzare gli errori commessi in campo.

Antonio Conte non ha digerito il pareggio contro l’Udinese e ha preso una decisione forte. Il tecnico del Napoli ha annullato il giorno di riposo previsto per lunedì, convocando la squadra al centro sportivo di Castel Volturno per una seduta straordinaria.

Secondo quanto riporta Repubblica, il momento è particolarmente delicato: “Il trend negativo delle ultime settimane, disastroso fuori dal campo e un po’ scoraggiante anche per le ultime prove degli azzurri, ha dato una spallata dolorosa ai sogni di gloria. Il club non si è infatti mosso sul mercato con la determinazione di chi crede davvero di poter compiere una storica impresa”.

Il tecnico salentino ha voluto fare chiarezza sugli obiettivi stagionali dopo la gara. “Mi hanno chiesto di riportare la squadra in Europa, anche in Conference League”, le parole di Conte riportate dal quotidiano che aggiunge: “Brutto sentirlo dire da un vincente seriale come lui, allergico alla parola resa e già carico di nuovo ieri mattina: giornata di riposo annullata e seduta extra al video, per rivedere gli errori appena commessi”.

“La capolista ha il reparto arretrato meno battuto della Serie A ed è da lì che dovrà ripartire, visto che l’attacco – già poco prolifico – è stato indebolito con la cessione di Kvara. Un club che punta allo scudetto avrebbe trattenuto il georgiano o lo avrebbe ben sostituito. Non è andata così”, conclude Repubblica.