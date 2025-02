Iuliano: “Il Napoli è Conte, vincerà. McTominay è il nuovo Kvara”

Come riporta Il Mattino, Mark Iuliano è sicuro che il Napoli di Antonio Conte arriverà fino alla fine nella corsa scudetto. L’ex difensore della Juventus, che ha condiviso quasi dieci anni di spogliatoio con l’attuale tecnico azzurro, ha ribadito la sua fiducia nel progetto: «Non vedo nessun campanello d’allarme, il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario».

“Conte è la vera star, il Napoli è il suo riflesso”

Secondo Iuliano, il Napoli ha subito un calo fisiologico nelle ultime due partite, ma nulla di preoccupante: «Quando vedi una squadra che spinge, non c’è da preoccuparsi. Il Napoli ha solo tirato un po’ il fiato, la brillantezza tornerà presto. Con Conte si lavora sempre, senza sosta».

L’ex difensore non ha dubbi su chi sia il vero leader della squadra: «La star del Napoli è Conte. E il signor Antonio ha un solo obiettivo: vincere, sempre e comunque».

McTominay, il nuovo Kvara di Conte

La cessione di Kvaratskhelia è stata un duro colpo per la squadra, ma Iuliano vede in Scott McTominay un nuovo punto di riferimento: «Il Kvara che oggi ha il Napoli si chiama McTominay. Sotto la guida di Conte è diventato un rullo compressore: segna, assiste, è sempre al posto giusto e migliora nella doppia fase».

“Il Napoli è costruito per vincere a lungo”

Iuliano ha poi analizzato la lotta scudetto, riconoscendo il vantaggio dell’Inter, ma senza escludere il Napoli: «L’Inter ha praticamente tre squadre, ma il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Con Conte non si costruisce per vincere un solo anno, ma per qualcosa di duraturo».

“Conte è un cane da presa, se abbaia… morde”

L’ex difensore ha infine descritto il carattere del tecnico azzurro, ricordando i tempi alla Juventus: «Era un “rompipalle” anche quando giocavamo l’amichevole del giovedì. Sempre un martello. Se lo ingaggi, sai a cosa vai incontro: non si accontenterà mai».

Il Napoli, dunque, nonostante qualche passo falso, resta una seria candidata nella corsa al titolo, con Conte pronto a trascinare la squadra verso la vittoria.