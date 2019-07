Ghoulam da Dimaro parla di Napoli e della sua voglia di tornare a livelli top. Su James Rodriguez non si esprime elogiando Insigne e Mertens.







Faouzi Ghoulam è stato il primo in assoluto ad arrivare a Dimaro per il ritiro precampionato del calcio Napoli.

Il terzino algerino, reduce da un brutto infortunio vuole ritornare al top, e per fare ciò ha rinunciato a partecipare alla coppa d’Africa, competizione che in questo momento vede koulibaly e Ounas protagonisti assoluti.

Ghoulam, in compagnia di Ancelotti e Di Lorenzo, afferma di avere un rapporto speciale con Napoli e i napoletani e rivela le ambizioni di calciatori e società per la prossima stagione. Immancabili le domande su Sarri e James Rodriguez alle quali il terzino risponde con la consueta sincerità.

“James Rodriguez? Abbiamo giocatori come Mertens ed Insigne che fanno parte dei migliori in Europa. Se il mister e la società decidono di acquistare altri giocatori, fanno loro il mercato. Noi essendo calciatori abbiamo il dovere di fare il nostro lavoro sul campo”

MANOLAS E KOULIBALY

“Quest’anno avremo anche Manolas che ci potrà dare una grande mano. Con Kalidou (Koulibaly), miglior difensore in Italia e secondo me in Europa, farà una coppia perfetta ed è il campo che parlerà”.

“Secondo me dobbiamo dare tutto perché la gente lo merita. Abbiamo un grande mister e la società sta crescendo tantissimo. Dobbiamo puntare a vincere qualcosa e riflettere sul campo le ambizioni di mister e società.

In questi anni ho avuto come compagni giocatori molto importanti a livello caratteriale come Reina, un vero leader, che ci hanno trasmesso dei valori e ora tocca a me fare altrettanto, cercando di metterci anche del mio per far crescere la squadra e i giovani”.