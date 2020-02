Video – Fabian Ruiz: solo gol spettacolari, altra perla al Rigamonti

Il video del gol di Fabian Ruiz contro il Brescia è da guardare è riguardare per la precisione la classe del tiro. Una bellezza magnetica, da cineteca.

Il tiro a giro di Fabian Ruiz che si è stampato nell’angolo alto della porta difesa da Joronen è il segnale della classe immensa dello spagnolo. Il centrocampista con il Brescia, fino al momento del gol, non aveva di certo impressionato. Anche Fabian Ruiz si era trovato ingabbiato in una rete difensiva stretta e serrata. Al Brescia servivano punti ed ha pensato, giustamente, di chiudersi in difesa magari per sfruttare qualche ripartenza. Atteggiamento che aveva premiato gli uomini di Lopez che nel primo tempo hanno sofferto il predominio territoriale, ma hanno lasciato poco spazio ai calciatori napoletani. Poi il gol di Insigne ha riaperto i giochi, ma serviva una perla per sbloccarla perché al Brescia anche il pareggio avrebbe fatto comodo. Così ci ha pensato l’uomo dai gol spettacolari a fare la magia.

Il voto a Fabian Ruiz

I gol spettacolari di Fabian Ruiz fanno riaccendere di nuovo i riflettori sul calciatore spagnolo che piace a Real Madrid e Barcellona, come ricorda Gazzetta dello Sport. La rosea dà anche un 7 in pagella al calciatore spagnolo e commenta: “Il gol stravolge il giudizio, fino a quel momento appena sufficiente. Altra rete pesante per le ambizioni dell’ambiente”. Fabian Ruiz fino ad ora non si è dimostrato un grande goaleador ed anche in questa stagione lo ha confermato, tre gol di cui due magnifici quello con Inter in Coppa Italia e Brescia. Due tiri a giro imprendibili che hanno fatto scoppiare di gioia i tifosi partenopei. Liberato dal ruolo di centrale di centrocampo a cui lo aveva costretto Ancelotti e quello di regista, utilizzato da Gattuso per tamponare l’assenza di un mediano di ruolo, lo spagnolo sta crescendo e segnando.