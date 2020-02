VIDEO – Golazo Fabian Ruiz, l’urlo del telecronista di ESPN è incontenibile

Il gol di Fabian Ruiz contro l’Inter in Coppa Italia ha fatto esplodere i tifosi del Napoli, ma anche i telecronisti. Ascoltate quello di ESPN.

GOLAZO Fabian Ruiz il telecronista di ESPN esplode al gol dello spagnolo. La rete messa a segno dal centrocampista del Napoli contro l’Inter in Coppa Italia è stata una vera perla: al minuto 57 lo spagnolo ha avviato l’azione, poi l’ha conclusa con un tiro a giro da urlo che si è insaccato alle spalle di Padelli. Finalmente Fabian Ruiz ha ritrovato il gol, una rete che non trovava dalla sfida d’andata con il Lecce, quando il Napoli di Ancelotti riuscì a vincere per 4-1. Il gol dello spagnolo è stato raccontato in diretta anche dal telecronista in lingua spagnola di ESPN che non ha trattenuto l’urlo in occasione del vantaggio della squadra di Gattuso. Lo stesso che hanno lanciato i tanti tifosi partenopei presenti a San Siro.

La destreza ante todo 😉 El @sscnapoli lleva la ventaja en las semis de la Coppa de Italia https://t.co/kyrY2WruSy pic.twitter.com/UZZ9cCOOIz — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 12, 2020

Gol Fabian Ruiz: arma in più per il Napoli

Ritrovare Fabian Ruiz è fondamentale per il Napoli. Sacrificato come regista per gran parte della stagione, lo spagnolo deve ritrovare la forma fisica giusta. Contro l’Inter il gol di Fabian Ruiz è stato decisivo per aggiudicarsi il match di andata delle semifinali di Coppa Italia. Un golazo quello di Ruiz, unito ad una prestazione finalmente di carattere. Sicuramente non è ancora lo splendido centrocampista ammirato nella sua prima parte di avventura in maglia azzurra, ma qualche segnale di ripresa lo ha lanciato. Lo spagnolo può essere la vera arma in più di Gattuso che da sempre ha detto di credere nelle qualità del centrocampista ex Betis Siviglia. Se Fabian Ruiz è in forma è veramente difficile toglierli il pallone. Lo spagnolo, però, deve trovare dinamicità e soprattutto cercare maggiormente il tiro in porta, dato che il suo sinistro può disegnare traiettorie che gli altri nemmeno vedono.