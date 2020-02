Brescia-Napoli, Pistocchi commenta la vittoria dei partenopei

Maurizio Pistocchi commenta su twitter la vittoria del Napoli sul Brescia grazie ad un eurogol di Fabian Ruiz.

Vittoria di carattere del Napoli sul Brescia. Gli azzurri stendono i padroni di casa con Insigne, su rigore, e Fabian Ruiz che regala una perla meravigliosa.

L’ipodotata curva del Brescia, che, a fronte di una gravissima epidemia mondiale si diverte a offendere i “Napoletani Coronavirus“. Il virus “Ignoranza ” è molto più nocivo. Non conosce cure.

Da segnalare che la stessa Curva aveva sollevato un polverone mediatico per i cori razzisti ricevuti da Balotelli a Verona.

La squadra di Gennaro Gattuso sale al sesto posto in classifica e aspetta il Barcellona di Messi al San Paolo.

PISTOCCHI COMMENTA LA VITTORIA DEL NAPOLI SUL BRESCIA

Il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter ha commentato la vittoria dei partenopei:

“Il Napoli vince in rimonta la terza gara in trasferta consecutiva, sale in classifica e prepara al meglio la gara contro il Barcellona. Al gol di testa di Chancellor risponde su rigore (assegnato dal VAR) Insigne, Fabian Ruiz segna il 2:1 con un gran sinistro”.

Pungente come al solito il giornalista di Mediaset che specifica come Orsato non abbia assegnato il rigore, ma è stato costretto da Chiffi, a rivedere l’azione al VAR.