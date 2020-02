Kostas Manolas è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Brescia, grazie ai gol di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz.

Il difensore del Napoli Kostas Manolas, ha commentato la sfida con il Brescia che ha visto gli azzurri andare sotto nel primo tempo grazie ad un gol del difensore bresciano Chancellor. “Siamo indietro in classifica in campionato e non potevamo permetterci di distrarci pensando alla sfida con il Barcellona“. Nonostante tutto nel primo tempo la squadra di Gattuso è apparsa lenta e macchinosa, anche grazie alla buona organizzazione difensiva della formazione di Lopez. Un’analisi condivisa anche da Manolas che a Sky ha detto: “Nel primo tempo avremmo dovuto dare maggiore velocità alla manovra, ma non era facile perché il campo non era nelle migliori condizioni“.

Gattuso e la reazione negli spogliatoi

Nel secondo tempo in campo è tornato un Napoli più grintoso, come ha ammesso anche Gennaro Gattuso nell’intervista post gara. Manolas ha svelato che nello spogliatoio il tecnico riesce “sempre a darci la giusta carica e ci dice cosa dobbiamo fare. Anche grazie a questo abbiamo vinto la partita“. Manolas ha analizzato anche il momento del Napoli, sottolineando che il gruppo è “sempre stato compatto, ma priam ci mancano i risultati, anche in maniera immeritata. L’abbraccio con Fabian? C’è stato perché gli ho detto che doveva tirare meglio“. In casa Napoli è già tempo di pensare alla super sfida di Champions League con il Barcellona squadra che Manolas conosce bene, per avergli segnato anche un gol: “Lo ricordo è stata una rete veramente importante, in una notte molto speciale per me, ma questo è il passato. Speriamo che si possa ripetere con la maglia del Napoli. Il Barça? Resta sempre una delle squadre più forti del mondo, con un calciatore fenomenale come Messi, ma nel calcio nessuno è imbattibile“.