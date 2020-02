Aurelio De Laurentiis torna al San Paolo in occasione di Napoli-Barcellona, per la gara è previsto un imponente servizio d’ordine con mille agenti.

Scatta la task force per Napoli-Barcellona sfida che si terrà martedì 25 febbraio allo Stadio San Paolo alle ore 20.45. Secondo quanto riferisce Il Mattino per il match saranno utilizzati circa mille agenti delle forze dell’ordine e 300 steward. Nulla sarà lasciato al caso con la squadra blaugrana che sarà seguita dall’aeroporto di Capodichino fino al San Paolo e poi nella sede del ritiro napoletano. Incontro blindato anche quello del pranzo ufficiale, che si terrà al Santa Caterina Villa D’Angelo e vedrà la presenza dei massimi dirigenti di entrambe le società. Sarà presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Lauretiis che assisterà anche alla partita allo stadio. Massima attenzione anche per i 1500 tifosi che arriveranno da Barcellona per seguire la sfida del San Paolo.

Il ritorno di De Lauretiis

Il presidente del Napoli ha già partecipato alla presentazione del nuovo film con Carlo Verdone prodotto dalla sua Filmauro. Dopo un periodo di riposo il patron azzurro ritorna alla guida della società partenopea e guiderà la delegazione ufficiale nel pranzo Uefa, in cui sarà presente anche i presidente Josep Maria Bartomeu che si trova a fare i conti con lo scandalo Barcellona scoppiato in questi giorni. Messi e compagni in questi giorni si trovano in una vera e propria spy story che ha coinvolto non solo la dirigenza ma anche alcuni calciatori. A questo si aggiungono gli infortuni che hanno colpito la squadra spagnola che dovranno fare a meno di calciatori come Suarez e Dembele. Nonostante tutto il Barcellona resta una delle squadre più forti del mondo, come ha sottolineato anche Manolas nel post partita con il Brescia. Stesso concetto ribadito anche da Gattuso che non crede alla crisi del Barcellona.