Mino Raiola a Napoli per parlare di Hirving Lozano, lo riferisce il sito gonfialarete. Il potente agente potrebbe essere in città già martedì.

Per Napoli-Barcellona al San Paolo potrebbe esserci anche Mino Raiola che vola a Napoli per parlare di Lozano. Il super agente ha in procura anche Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, ma in questo momento il suo obiettivo primario è capire cosa fare del futuro del messicano. Lozano non ha trovato grande feeling con Gattuso che fino ad ora lo ha fatto giocare pochissimo, facendolo entrare solo in piccoli spezzoni di partita. Secondo quanto riferisce gonfialarete.com il messicano sta soffrendo molto questo atteggiamento, per questo Raiola verrà a Napoli. Vuole parlare con il calciatore e tranquillizzarlo, chiedendogli di mantenere la calma in questo momento complicato per lui. Il consiglio è quello di non farsi prendere dalla frustrazione e aspettare il proprio momento.

Calciomercato Napoli: addio a Lozano?

In queste settimane si è parlato spesso di un possibile addio ad Hirving Lozano, il messicano potrebbe ritornare da Ancelotti all’Everton. L’allenatore italiano ex Napoli è stato il principale sponsor del messicano che fino ad ora al Napoli non ha lasciato grandi ricordi. La spesa di cinquanta milioni di euro faceva presumere che il calciatore potesse fare la differenza, ma fino ad ora questo non è accaduto. Raiola a Napoli per Lozano cercherà di far mantenere la calma al giocatore anche perché in questo momento non è possibile fare operazioni di calciomercato. A giugno sarà tutta un’altra storia. Il Napoli potrebbe pensare di cedere il messicano se dovesse arrivare una super offerta, anche perché gli azzurri non si possono permettere di fare una minusvalenza. Lo scenario da questo punto di vista è molto intricato, anche perché se Lozano non gioca diventa poco appetibile. Le vie del mercato, però, sono infinite.