VIDEO – Come giocherà il Napoli di Mazzarri: gli scenari possibili

La formazione ideale di Walter Mazzarri nuovo tecnico del Napoli. Il tecnico toscano potrebbe giocare sulla scia di Spalletti.

Notizie Calcio Napoli – Walter Mazzarri, in procinto di diventare il nuovo allenatore del Napoli, potrebbe apportare cambiamenti significativi nella formazione e nelle tattiche del club. Fermo dal maggio 2022 dopo l’esperienza con il Cagliari, Mazzarri ha dedicato questo periodo allo studio e all’osservazione approfondita della Serie A. In particolare Mazzarri ha affermato di aver dedicato uno studio molto approfondito sul Napoli di Spalletti.

La Visione di Mazzarri per il Napoli

In un’intervista con Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport-Stadio, Mazzarri ha espresso ammirazione per il Napoli di Spalletti e ha rivelato la sua preferenza per il modulo 4-3-3. Ha lodato l’alchimia e il bel gioco mostrato dal Napoli l’anno scorso, mettendo in luce l’efficacia dei movimenti delle catene laterali e dei terzini.

Mazzarri e il Modello di Spalletti: Un Nuovo Corso per il Napoli

Mazzarri ha espresso grande apprezzamento per lo stile di gioco del Napoli sotto la guida di Spalletti, sottolineando la fluidità e l’efficacia del 4-3-3. Ha notato come il Napoli abbia assimilato questo sistema meglio di altri club, con movimenti dinamici e un gioco offensivo affascinante.

La Formazione Ideale secondo Mazzarri

Prendendo spunto dalle sue recenti dichiarazioni, è facile intuire che Mazzarri adotterebbe un 4-3-3 come suo modulo prediletto con il Napoli. La sua formazione ideale potrebbe vedere Alex Meret tra i pali; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan e Mario Rui in difesa; Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski a centrocampo; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia in attacco. Questa scelta rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto al suo precedente approccio con il Napoli, dove aveva optato per una difesa a tre a causa delle caratteristiche dei giocatori a sua disposizione.

La Svolta Tattica di Mazzarri

Con questa nuova visione tattica, Mazzarri potrebbe portare un rinnovato spirito e freschezza nel gioco del Napoli. La scelta di Aurelio De Laurentiis di puntare su di lui sembra essere una dichiarazione di intenti chiara: portare il Napoli a un livello di gioco ancora più elevato, combinando estetica e efficacia.