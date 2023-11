Mazzarri: “A Napoli vorrebbero tornare tutti”

Le parole di Walter Mazzarri sul suo ritorno al Napoli, raccolte nell’intervista con Ivan Zazzaroni. Il legame con la squadra e con la città.

Notizie calcio Napoli – Walter Mazzarri, scelto per guidare la squadra del Napoli in seguito all’esonero di Rudi Garcia, ha rivelato in un’intervista con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, le sue riflessioni e desideri sul ritorno alla squadra azzurra. Mazzarri, che ha allenato il Napoli dal 2009 al 2013, ha condiviso pensieri sinceri e prospettive sul suo possibile rientro in azzurro, esprimendo un forte legame emotivo e professionale con il club.

Cosi parlava Mazzarri su un possibile ritorno al Napoli

Durante l’intervista di fine ottobre, quando la situazione di Garcia era già precaria, Mazzarri ha espresso la sua affezione per Napoli: “A Napoli vorrebbero tornare tutti, perché è una squadra forte e il club è diventato importante“. Ha inoltre sottolineato la sua passione per l’insegnamento e il miglioramento dei giocatori, ponendo l’accento sulla necessità di un lavoro serio e programmato.

Il Rapporto con De Laurentiis

Un aspetto interessante toccato nell’intervista è stato il rapporto di Mazzarri con il presidente De Laurentiis. Mazzarri ha descritto il loro legame come “stupendo”, menzionando che se fosse stato per De Laurentiis, sarebbe rimasto a lungo, come è consuetudine in Inghilterra. Ha evidenziato l’importanza della rinnovazione nella squadra per evitare la prevedibilità, un fattore che ha contribuito alla sua decisione di lasciare il club anni fa.

