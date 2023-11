Dalla coppa Italia alla Champions cosa ricordano a Napoli di Mazzarri

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, il toscano ha vissuto quattro anni indimenticabili sulla panchina azzurra.

Notizie calcio Napoli – Wlater Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis ha ufficialiazzato il ritorno del tecnico toscano su Twitter. Finisce, se mai era cominciata, l’era Garcia, ritorna la Mazzarri mania.

Walter Mazzarri, è un nome che evoca ricordi indelebili per i tifosi del Napoli. La sua gestione dal 2009 al 2013 ha segnato un’era di successi e crescita per il club partenopeo. Arrivato per sostituire Roberto Donadoni, Mazzarri è diventato l’allenatore più longevo sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, e oggi si ritorna come successore di Rudi Garcia, che passerà alla storia come l’uomo che ha distrutto il giocattolo perfetto di Spalletti. .

Mazzarri al Napoli: Il Primo Trofeo e l’Ascesa in Champions

I quattro anni di Mazzarri al Napoli sono stati caratterizzati da successi significativi e da una visibile crescita della squadra. Con giocatori come Edinson Cavani, Marek Hamsik e Ezequiel Lavezzi, Mazzarri ha portato il Napoli a vincere la Coppa Italia nel 2012 contro la Juventus, segnando il suo primo trofeo come allenatore.

Champions League: Un’Impresa Sfiorata

Il percorso del Napoli in Champions League sotto la guida di Mazzarri è stato memorabile. Il club ha sfiorato l’impresa di raggiungere i quarti di finale nel 2012, uscendo solo ai supplementari contro il Chelsea. La vittoria per 3-1 al San Paolo contro il Manchester City di Roberto Mancini è stata una delle vittorie più emblematiche, segnando il club come una forza emergente nel calcio europeo.

L’Eredità di Mazzarri: Gol e Tattiche Memorabili

Il Napoli di Mazzarri era noto per il suo stile di gioco aggressivo e per le reti segnate nei momenti cruciali. Con un formidabile 3-4-2-1, la squadra non ha mai mollato. Edinson Cavani, sotto la sua guida, ha segnato 104 gol in tre stagioni, diventando una leggenda del club.

Per approfondimenti sulle tattiche di Mazzarri, i momenti iconici e le storie dietro i successi del Napoli, continua a leggere su napolipiu.com. Scopri di più sulle gesta che hanno reso il Napoli un club ammirato in Italia e in Europa.