Vi abbiamo fregato un’altra volta | MANCHESTER-NAPOLI SOLA ANDATA: preso l’ennesimo campione dimenticato

Un altro giocatore estremamente interessante e di spessore è pronto a iniziare, in maniera inaspettata, una nuova avventura.

Non è la prima volta che succede, e probabilmente non sarà l’ultima. In silenzio, senza clamori e senza troppe parole, la dirigenza azzurra è pronta a mettere a segno un colpo che in pochi avrebbero previsto. Un altro affare che arricchirà la rosa in maniera del tutto inaspettata.

Un talento dimenticato, lasciato ai margini, è diventato improvvisamente il nome su tutte le bocche. La destinazione? Solo andata, verso una nuova vita calcistica, lontano dalle luci e dai giudizi troppo facili. Il calciatore inizierebbe così una nuova avventura che potrebbe condurlo a una rinascita.

A Manchester l’avevano visto crescere, forse senza capirlo fino in fondo. Troppo acerbo per alcuni, troppo diverso per altri. Eppure il Napoli ha intravisto quello che altri avevano smesso di cercare. Una scintilla creata dal nulla che adesso potrebbe accendere una miccia che, a sua volta, farebbe esplodere una bomba di mercato.

Il calciatore in questione potrebbe ritrovare un nuovo spazio per rinascere, ogni errore potrebbe diventare costruttivo. Le pressioni sarebbero comunque alte in una piazza come Napoli, ma differenti. Anche perché si tratterebbe di una squadra costruita per vincere che accoglierebbe un ulteriore elemento interessante.

Una scelta coraggiosa

Stiamo parlando di una scelta coraggiosa, fatta nel momento giusto dalla dirigenza napoletana che ha messo gli occhi addosso al giocatore e, oramai, non sembra più volerlo mollare. Potrebbe sin da subito diventare un elemento essenziale nello scacchiere dell’allenatore salentino.

Da capire come si svilupperà la trattativa, anche se la voglia rimane quella di portare un giocatore di un certo spessore, molto presto alla corte di Antonio Conte che potrebbe spingere per vederlo in azzurro.

L’interessamento

In particolare il Napoli guarda con interesse a Kobbie Mainoo in vista del mercato di gennaio. Il giovane centrocampista del Manchester United piace molto alla dirigenza azzurra, ma il club inglese non sembra intenzionato a privarsene. Secondo The Sun, infatti, il giocatore potrebbe diventare protagonista nei prossimi mesi.

Per questo la società vuole trattenerlo almeno fino a fine stagione. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare con l’inizio della Coppa d’Africa, che priverà i Red Devils di Mbeumo e Amad Traoré. Mainoo, 21 anni, non gioca da titolare in Premier League dallo scorso maggio e un prestito resta un’idea possibile per garantirgli continuità.