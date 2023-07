Vessicchio Denuncia un “Agguato Malavitoso alla Juventus”

Il giornalista sportivo Sergio Vessicchio ha l’esclusione della Juventus dalle coppe europee come un “agguato malavitoso” e una “vergogna mondiale”.

Il giornalista di fede bianconera Sergio Vessicchio ha lanciato un acceso attacco nei confronti del sistema calcistico italiano, soprattutto riguardo all’esclusione della Juventus dalle coppe europee, durante un video pubblicato sul suo canale Youtube.

Agguato alla Juventus

In uno sfogo passionale, Vessicchio ha descritto l’azione come un “agguato malavitoso” alla Juventus, una squadra che considera “la più seria, pulita e importante del calcio italiano.” Ha dichiarato apertamente: “La Juventus è stata vittima di un agguato malavitoso. Io mi vergogno di essere italiano, io schifo questa nazione.”

Il Danno Economico

L’esclusione dalla Champions League e dalla Conference League costerà alla Juventus oltre 100 milioni di euro, una cifra che Vessicchio ritiene un danno “enorme e mai visto” quasi paragonabile a quello del 2006. Ha sottolineato che le sentenze sono state “farlocche” e che il danno totale potrebbe raggiungere i 200 milioni di euro, arrivando a definire la situazione come una “vergogna mondiale.”

Le Parole Finali

Nella sua conclusione, Vessicchio ha espresso il suo disappunto per come la situazione è stata gestita e per le ripercussioni sulla società guidata da Andrea Agnelli: “Hanno distrutto la società di Andrea Agnelli,” ha affermato.

Vessicchio dimentica che la società di Agnelli si è autodistrutta, un po di sana autocritica non farebbe male.