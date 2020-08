Venerato: “Sono tifoso del Napoli. Lasciatemi dire una cosa su Osimhen”

Ciro Venerato tifoso del Napoli, il giornalista manifesta pubblicamente la propria fede sportiva e fa una considerazione su Victor Osimhen

Il giornalista Ciro Venerato è stato tacciato più volte di essere tifoso della Juventus, lo stesso giornalista ai microfoni di radio Kiss Kiss ha ammesso pubblicamente di essere tifoso del Napoli. Venerato ha poi commentato la presentazione di Osimhen complimentandosi con la Ssc Napoli per il grande acquisto. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha acquistato un potenziale campione che può diventare fuoriclasse, questo ragazzo mi ha impressionato. L’ho visto molte volte, oltre a grandi qualità tecniche ha anche grosse qualità dal punto di vista umano e caratteriale. Sono molto contento di questo acquisto.

Devo dire però che bisogna dargli tempo senza pressioni, lasciamolo giocare che sicuramente mostrerà le sue grandi caratteristiche tecniche in maglia azzurra.

Ricordatevi di Platini, ci vollero due anni prima che il giocatore francese esplodesse nel calcio italiano, molto diverso da altri campionati”.

VENERATO AMMETTE DI ESSERE TIFOSO DEL NAPOLI

“Per chi tifo? Mi chiamo Ciro, sono di qui, da giovane andavo in Curva al San Paolo, non ho nessun timore di dire che tifo per il Napoli, così come Mario Sconcerti, il più grande di tutti, tifa per la Fiorentina”.